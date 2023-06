Zu den Unsicherheiten wegen der Manager-Abgänge kommt in letzter Zeit das sich eintrübende Konjunktur- und Konsumumfeld weltweit. Die Erstquartalszahlen von Nestlé Ende April nahm die Börse noch gnädig auf (plus 0,75 Prozent am Tag der Veröffentlichung). Doch seit dem 9. Mai geht es mit der Aktie südwärts, der Verlust seither beträgt für Nestlé über 7 Prozent. Die Aktie notierte zuletzt am 20. März auf einem solchen Niveau.