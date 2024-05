Das österreichische Geldhaus hatte in der Vorwoche bekanntgegeben, den geplanten Erwerb von Aktien am Wiener Baukonzern Strabag wegen Sanktionsrisiken aufzugeben. Die RBI begründete ihren Rückzug damit, dass man im jüngsten Austausch mit den Behörden nicht die erforderliche Unterstützung erhalten habe, um die geplante Transaktion durchzuführen. Das Scheitern des geplanten Deals ist ein herber Rückschlag für die Bank, die mit dem rund 1,5 Milliarden Euro schweren Geschäft einen Teil ihrer in Russland eingefrorenen Gewinne herausholen wollte. Die russische RBI-Tochter hätte die Strabag-Aktien erwerben und sie dann als Sachdividende an den Mutterkonzern weiterreichen sollen. Deripaska ist bereits mit Sanktionen belegt.