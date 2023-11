Obwohl Sandoz bei der Rentabilität im Vergleich zu anderen Unternehmen schlecht abschneide, habe sich das Unternehmen verpflichtet, bis 2028 eine Margenverbesserung von 600 Basispunkten zu erzielen, was er für realistisch halte. Daher sollte Sandoz in der Lage sein, ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und ein robustes zweistelliges Gewinnwachstum zu erzielen, das in der derzeitigen Bewertung nicht berücksichtigt werde, schreibt der Analyst weiter.