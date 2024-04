Dank des Erlöses aus der Kapitalerhöhung hat Meyer Burger den ersten und wichtigsten Schritt der Unternehmensrekapitalisierung erfolgreich umgesetzt. Das ersehnte Ziel ist somit fast erreicht. "Der Liquiditätszufluss sichert den Fortbestand des Unternehmens in den kommenden Monaten und ermöglicht Investitionen in den Aufbau der US-Aktivitäten", schreiben die Analysten der ZKB. Das Unternehmen benötigt jedoch weiterhin mindestens 250 bis 300 Millionen Franken an frischem Fremdkapital.