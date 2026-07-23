Damit zeigen die Valoren des Pharmauftragsfertigers eine deutliche Gegenbewegung zum Kursverfall am Vortag. Denn am Mittwoch verabschiedeten sich die Lonza-Aktien mit einem dicken Minus aus dem Handel. Sie schlossen 4,89 Prozent tiefer bei 536,40 Franken - dem niedrigsten Stand seit Ende Juni. Damit waren sie unter allen Titeln des Swiss Market Index (SMI) am schwächsten. Dieser legte 0,12 Prozent auf 14’316 Punkte zu.