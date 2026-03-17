Diese Aussagen sind zentral, denn das Unternehmen muss möglichst rasch den Weg in die Gewinnzone finden. Ende 2025 verfügte das Biotech-Unternehmen noch über liquide Mittel von knapp 90 Millionen Franken. Mit der Publikation der Jahresergebnisse 2025 konnte das Unternehmen einige Investorenbefürchtungen zerstreuen: Die Umsätze legten zu, die Kosten wurden deutlich gesenkt, und unter dem Strich fiel der Verlust mit 112 Millionen Franken weniger als halb so hoch aus wie im Vorjahr. Die liquiden Mittel nahmen derweil von 64 auf 89 Millionen Franken zu. Mehr zu den Ergebnissen hier.