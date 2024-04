Die Bundesregierung fordert deutsche Firmen seit zwei Jahren zu verstärkten Investitionen ausserhalb von China auf. Kanzler Olaf Scholz hat sich in den vergangenen Monaten mit Staats- und Regierungschefs der Philippinen, Malaysias und Thailands getroffen. Indonesien war 2023 Partnerland der Hannover-Messe. Bei einem Besuch in China hatte Scholz betont, dass man aber auch die wirtschaftlichen Beziehungen zu der Volksrepublik ausbauen wolle. Es sei keine Entkoppelung geplant, aber der Abbau von Abhängigkeiten in strategisch wichtigen Bereichen. In der Regierung hiess es, dieser Abbau von Risiken werde zehn bis 20 Jahre dauern.