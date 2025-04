Letztes Jahr wurden mit vVardis-Produkten nach eigenen Angaben über 300'000 Zähne behandelt, umgerechnet also etwas über 9000 Patienten. Die nun eingesammelten Mittel sollen in die weitere Expansion – global, speziell aber in den USA – gesteckt werden. Für die Abivardis ist die Kapitalerhöhung ein wichtiger Erfolg: 2023 schrammte ihre Firma mit Sitz in Zug noch haarscharf am Konkurs vorbei.