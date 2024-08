In einer Volksabstimmung könnte es effektiv knapp werden. Ein Anhaltspunkt dazu liefert das Freihandelsabkommen mit Indonesien. Es war aufgrund der Palmölherstellung in Indonesien ebenfalls umstritten. Letztlich sprach sich eine Mehrheit von 51,7 Prozent für den Vertrag aus. «Die Abstimmung war ein Warnschuss», sagt Mitte-Präsident Gerhard Pfister der «NZZ am Sonntag».