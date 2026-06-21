Nach der Ankunft ‌von ⁠US-Vizepräsident JD Vance am Schweizer Verhandlungsort Bürgenstock gibt es öffentlich keinen klaren Zeitplan ⁠für die Friedensverhandlungen mit dem Iran. Der Sprecher des iranischen Aussenministeriums, Esmaeil Baghaei, sagt staatlichen Medien, ‌ein Vierertreffen zwischen dem Iran, den USA, Katar und ‌Pakistan werde am Sonntagnachmittag stattfinden. Iran werde ​bereits früher am Tag Gespräche mit den Vermittlern Katar und Pakistan führen.