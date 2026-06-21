Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran im Bürgenstock sind unterbrochen. Die iranische Delegation soll aus Protest abgereist sein, wie iranische Staatsmedien berichten.
Trump hatte erneut mit drastischen Massnahmen gegen den Iran gedroht. In einem 20-minütigen Telefonat mit Fox News erklärte er: «Wir werden die Meerenge notfalls übernehmen. Wenn sie keine Einigung erzielen, werden wir Mautgebühren erheben.»
Und damit nicht genug. Ausserdem soll Trump laut CNN zu iranischen Beamten gesagt haben: «Wenn ihr sie (die Strasse von Hormus) schliesst, habt ihr kein Land mehr. Ihr werdet nicht einmal mehr in euer verdammtes Land zurückkehren können.»
Der iranische Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf meldet sich kurz nach der Abreise auf X zu Wort. Er schreibt direkt an die USA gerichtet: «Kommt ihnen denn nie der Gedanke, dass sie heute nicht so verzweifelt wären, wenn ihre Drohungen tatsächlich gewirkt hätten?»
Die Drohung der USA würden sie nicht ernst nehmen. «Sie sollten besser auf ihre Worte achten. Unsere Streitkräfte sind bereit, ihnen auf andere Weise eine Antwort zu geben. Egal, wie viel sie reden – wir sind es, die handeln.»