Mit einer zunehmenden Erfahrung der Aktionäre in der Interpretation von solchen Berichten würden diese jedoch in der Lage sein, ihre Beurteilung differenzierter abzugeben, zeigt sich Swipra überzeugt. Unternehmen sollten sich deshalb nicht darauf verlassen, dass die Zustimmungsraten auch in Zukunft hoch bleiben, so das Beratungsunternehmen.