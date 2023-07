Nachdem die Europäische Union Öl-Sanktionen gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine verhängt hatte, beendeten Branchengrößen wie BP oder Shell ihre jahrzehntelangen Geschäfte mit russischen Produzenten. An ihre Stelle traten eine ganze Reihe wenig bekannter Handelsfirmen, die in den letzten Monaten wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte mindestens 40 Zwischenhändler identifizieren, die zwischen März und Juni den Handel mit russischem Öl abgewickelt haben - darunter auch Unternehmen, die zuvor noch nie in diesem Geschäft tätig waren. Dies geht aus einer Reuters-Zählung nach Gesprächen mit zehn Händlern sowie Analysten des Think-Tanks Kpler hervor, in die auch Refinitiv-Daten und Angaben aus nicht-öffentlichen Dokumenten von Reedereien einflossen.