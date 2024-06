Die Grossbank wolle die ehemals als Trinkaus & Burkhardt firmierende Düsseldorfer Privatbank-Tochter der britischen HSBC übernehmen, berichtete die Zeitung am Freitag ohne Angabe von Quellen. Die Transaktion könne schon in den nächsten zwei bis drei Wochen bekanntgegeben werden. HSBC, die Wurzeln in Grossbritannien und Hongkong hat, richtet sich vor allem auf den asiatischen Markt aus. Das Deutschland-Geschäft liege damit ausserhalb des Kerngeschäfts und stehe seit längerem im Schaufenster, hiess es in dem Bericht.