Mit der Akquisition will das Institut seine Position auf dem Heimatmarkt stärken, wie es am Mittwoch mitteilte. Der Kaufpreis wird auf 960 Millionen Euro geschätzt. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des kommenden Jahres erwartet. Die Übernahme soll die Profitabilität von ABN Amro verbessern und eine Rendite auf das investierte Kapital von rund 18 Prozent einbringen, erklärte die Bank.