Auf die Frage des “Spiegel” (Artikel bezahlpflichtig), was er Elon Musk hinsichtlich der von ihm genommenen Schlankheitsspritze Ozempic sagen würde, antwortete Broich: "Ich würde ihm sagen, dass ich ihm wünsche, dass er keinen Schilddrüsenkrebs bekommt." Denn es werde so getan, als hätten diese Medikamente keine Nebenwirkungen. "Es gibt offenbar keine vernünftige Nutzen-Risiko-Abwägung mehr, und die Nebenwirkungen werden völlig unter den Tisch gekehrt", so Broich.