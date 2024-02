Für 2024 rechnet der Konzern mit einem deutlichen Umsatzanstieg auf 40,4 bis 41,6 Milliarden Dollar, wie Lilly am Dienstag mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 12,20 bis 12,70 (Vorjahr: 6,32) Dollar zulegen. Lilly-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um fast fünf Prozent, nachdem sie im Januar bereits rund elf Prozent zugelegt hatten. Mit einer Marktkapitalisierung von über 600 Milliarden Dollar ist Lilly inzwischen der weltweit am höchsten bewertete Gesundheitskonzern.