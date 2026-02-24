Doch nach zwei enttäuschenden Studien zu CagriSema innerhalb von ‌etwas mehr als einem Jahr scheint diese jedoch aufgebraucht. «Sie haben es zweimal versucht und jetzt zweimal ​enttäuscht. Warum sollten wir also glauben, dass es dieses Mal anders sein wird?», fragt BMO-Analyst Seigerman. Für die Analysten von Barclays steht Novo nun vor einem Dilemma: Es werde schwer, Ärzte und Patienten davon zu überzeugen, CagriSema einem «wirksameren und besser verträglichen Zepbound» vorzuziehen. Damit habe Novo «kaum noch etwas entgegenzusetzen – ausser ‌dem Preis».