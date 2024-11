Anbieter wie Apple oder Samsung hätten im Oktober in der Volksrepublik gerade einmal 6,22 Millionen Geräte abgesetzt, ergaben am Mittwoch veröffentlichte Berechnungen der regierungsnahen China Academy of Information and Communications Technology (CAICT). Dies sei ein Minus von fast 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt sei der Markt dagegen um 1,8 Prozent auf 29,67 Millionen Einheiten gewachsen.