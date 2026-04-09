Für das ‌laufende Jahr zeigte sich Vertriebschef Mathias Geisen zuversichtlich. Der Auftragseingang übertreffe die Erwartungen deutlich, so etwa der Bestelleingang für die neue S-Klasse. Die ​Auftragsbücher ​für die neuen E-Modelle ⁠CLA, GLB und GLC seien bis weit ​in die zweite ⁠Jahreshälfte gefüllt. «Mit der zunehmenden Verfügbarkeit unserer neuen Produkte konzentrieren wir uns ‌darauf, das starke Kundeninteresse in den kommenden Monaten in eine positive Absatzdynamik zu überführen», erklärte Geisen. In diesem ‌Jahr soll der Pkw-Absatz der Marke mit dem ​Stern auf Vorjahresniveau liegen, nach einem Rückgang um neun Prozent auf 1,8 Millionen Autos 2025.