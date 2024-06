Im Zuge der Hochzinspolitik in den USA hat sich auch die Baufinanzierung verteuert. Die Zentralbank will die hohe Inflation zügeln und hat dazu den Leitzins seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent angehoben und hält ihn seit geraumer Zeit konstant. An den Finanzmärkten wird frühestens für September mit einer Zinswende nach unten gerechnet. Diese dürfte belebend auf das Baugeschäft wirken.