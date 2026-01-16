Minus in fast allen Weltregionen

Aber auch in den anderen Weltregionen läuft es für Porsche nicht rund: Nach China am deutlichsten verloren hat der Konzern im Heimatmarkt Deutschland (-16 Prozent) und im Rest Europas (-13 Prozentt). In den Übersee- und Wachstumsmärkten - dazu gehören zum Beispiel Afrika, Lateinamerika, Australien, Japan und Korea - verbuchen die Schwaben ebenfalls ein leichtes Minus. Immerhin: In der grössten Vertriebsregion Nordamerika liegen die Zahlen mit rund 86'200 Auslieferungen nahezu auf Vorjahresniveau.