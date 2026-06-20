Die Bonds waren bereits deutlich in den Ramschstatus herabgestuft worden, und Ratingagenturen hatten auf die breiteren Risiken hingewiesen, indem sie ihre Bewertungen anderer Wertpapiere schrittweise senkten. Kommt es bei den Anleihen zu einem Zahlungsausfall, verlieren Investoren zudem nicht ihr gesamtes Kapital. Die Transaktionen sind so strukturiert, dass die Anleihen letztlich zurückgezahlt werden, sobald die Zahlungen aus dem Tabakvergleich eingehen, wenn auch mit Verzögerung.