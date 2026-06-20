Mit den Anleihen, die durch Vergleichszahlungen der Tabakindustrie an staatliche Stellen besichert sind, konnten US-Bundesstaaten und amerikanische Kommunen künftige Einnahmen aus den Vergleichszahlungen vorab zu Geld machen. Das Risiko ging vollständig auf die Investoren über, die dafür mit hohen Renditen entschädigt wurden.
Die Nassau County Tobacco Settlement, die eigens zur Emission sogenannter Tabakanleihen für den Bezirk Nassau auf Long Island gegründet wurde, war die erste Gesellschaft, die in den Default geriet. Zu Beginn dieses Monats musste sie eine fällige Zahlung von 36 Millionen Dollar auf auslaufende Schulden aussetzen, weil nicht genug Geld vorhanden war. Dadurch wurde ein Zahlungsausfall ausgelöst.
Dieser Schritt beschleunigte den bereits starken Ausverkauf der Tabakanleihen des Bezirks und belastete auch die Kurse ähnlicher Wertpapiere, da er auf zunehmende finanzielle Schwierigkeiten in dem Marktsegment hindeutete.
«Wenn sich der Zigarettenmarkt weiterhin so entwickelt wie in den vergangenen vier Jahren mit nahezu zweistelligen Rückgängen bei den grossen Tabakunternehmen, dann werden wir letztlich weitere dieser Strukturen erleben, die in einen Zahlungsausfall geraten», sagte Matt Wackerman, Analyst bei AllianceBernstein.
Anhaltender Absatzeinbruch
Die amerikanische Tabakindustrie ist im vergangenen Jahr weiter geschrumpft, noch bevor der durch den Iran-Krieg verursachte starke Anstieg der Benzinpreise die amerikanischen Verbraucher unter Druck setzte. Die Philip-Morris-Mutter Altria Group («Marlboro») meldete für 2025 einen Rückgang des Zigarettenabsatzes in den USA um 10 Prozent, während British American Tobacco («Camel», «Lucky Strike») einen Rückgang um 7,7 Prozent verzeichnete. Auf die beiden Konzerne entfallen etwa 80 Prozent des Zigarettenabsatzes im Land.
Die Warnsignale in diesem inzwischen auf rund 80 Milliarden Dollar angewachsenen Segment des US-Kommunalanleihemarkts häufen sich seit Jahren. Denn die jährlichen Zahlungen aus dem Vergleich von 1998 richten sich nach dem Zigarettenabsatz – und dieser bricht deutlich schneller ein als beim Verkauf der Anleihen erwartet. Immer mehr Amerikaner verzichten aufs Rauchen oder greifen stattdessen zu E-Zigaretten.
1998 hatten 52 Generalstaatsanwälte der US-Bundesstaaten und Territorien mit den vier grössten Tabakkonzernen des Landes das sogenannte Master Settlement Agreement geschlossen. Die Vereinbarung beendete zahlreiche Klagen, mit denen die Staaten Milliardenbeträge zur Deckung der Gesundheitskosten für die Behandlung rauchbedingter Krankheiten zurückfordern wollten.
Einige Anleihen von Nassau County mit Fälligkeit erst 2046 sind auf weniger als 50 US-Cent pro Dollar gefallen. Das entspricht einem Rückgang von rund 35 Prozent seit Ende des vergangenen Jahres und liegt deutlich unter den mehr als 100 Cent, die noch 2022 erreicht wurden.
Die Bonds waren bereits deutlich in den Ramschstatus herabgestuft worden, und Ratingagenturen hatten auf die breiteren Risiken hingewiesen, indem sie ihre Bewertungen anderer Wertpapiere schrittweise senkten. Kommt es bei den Anleihen zu einem Zahlungsausfall, verlieren Investoren zudem nicht ihr gesamtes Kapital. Die Transaktionen sind so strukturiert, dass die Anleihen letztlich zurückgezahlt werden, sobald die Zahlungen aus dem Tabakvergleich eingehen, wenn auch mit Verzögerung.
(Bloomberg)