Hat dieses Paar nicht zwei, sondern vier Kinder bleibt die Steuerlast auf null Franken. Die Anzahl Kinder ist relevant, weil der Kinderabzug erhöht werden soll, und zwar von 6800 auf 12'000 Franken bei der direkten Bundessteuer. So sollen laut der Landesregierung Familien entlastet und Mehrbelastungen abgefedert werden. Das trifft beispielsweise auch auf Paare zu, die gleich viel und total 180'000 Franken verdienen. Haben sie keine Kinder, bezahlen sie nach dem Übergang zur Individualbesteuerung 3646 Franken Steuern (bislang: 6602 Franken). Mit zwei Kindern überweisen diese Eheleute noch 1507 Franken (bislang: 4305 Franken). Und hat die Familie vier Kinder, so entrichtet sie neu 151 Franken (bislang: 2529 Franken) an den Fiskus.