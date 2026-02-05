Mieten rund um Zürich attraktiver

Etwas anders sieht die Situation in den grossen Schweizer Städten inklusive der Agglomeration Zürich, der Zentralschweiz und Graubünden aus. Dort bleibt Mieten durchgehend günstiger. Einerseits sind in diesen Regionen im Verhältnis zum Mietniveau die sehr hohen Kaufpreise ausschlaggebend. Diese resultieren wie in der Zentralschweiz unter anderem aus einer aussergewöhnlich niedrigen Steuerbelastung, welche die Nachfrage nach Wohneigentum zusätzlich steigert und den Preisanstieg verstärkt. Entsprechend unattraktiv respektive unmöglich ist der Erwerb für Durchschnittsverdiener. In Zürich kommt neben den rekordhohen Preisen für Wohneigentum die hohe Steuerbelastung dazu.