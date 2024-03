Die Menge kam in der Nähe der Kirche der Ikone der Muttergottes in der russischen Hauptstadt zusammen, um Nawalny die letzte Ehre zu erweisen. Als Beobachter anwesend war auch der deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin mitteilte. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort, griff zunächst aber nicht ein.