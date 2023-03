“Eine Abspaltung ist im Moment kein Thema”, sagte der Nationalbankchef Thomas Jordan an einer Medienorientierung in Zürich. Eine Abwicklung der Credit Suisse hätte die Bankenkrise verschärft, so Jordan. Obwohl alle Optionen in Betracht gezogen worden seien, habe man am Sonntag vor der Wiedereröffnung der Märkte eine Lösung finden müssen.