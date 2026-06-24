Gerhard ⁠Mangott, ein österreichischer Analyst und langjähriger Putin-Beobachter, sagte, die ​Kritik spiegele Moskaus Nervosität angesichts ⁠einer sehr prekären Lage für die russische Wirtschaft und das Militär wider. Es ‌gebe zunehmend Angriffe der Ukraine auf russisches Gebiet und Moskau gehe davon aus, dass dies von den USA unterstützt werde. «Putin muss eine Reaktion zeigen, die ‌für die Bevölkerung sichtbar ist und die demonstriert, dass er ​noch Trümpfe in der Hand hat», erklärte Mangott. Er sagte eine weitere militärische Eskalation sowie russische Bemühungen voraus, Trump wieder auf Russlands Seite zu bringen.