Gemäss Gschwend sind pro Jahr rund 3000 Einheimischen-Abos im Umlauf. Das heisst: Mehr als die Hälfte der Einwohner der drei Gemeinden greift beim Angebot zu. Der Rabatt hat folglich den Gegenwert eines tiefen Millionenbetrags. Vergünstigte Abos für Einheimische sind bei Bergbahnen weit verbreitet. In der Weissen Arena fällt die Reduktion jedoch besonders grosszügig aus. Mit diesem Superrabatt gehen die Gemeinden vor den Abstimmungen auf Stimmenfang. Würde ein Investor die Bahnen übernehmen, ist es kaum vorstellbar, dass die Einheimischen weiterhin von einem Rabatt von über 80 Prozent profitieren würden.