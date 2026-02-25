Bei der Einführung der Invidualbesteuerung sieht die SRG-Umfrage ein deutliches Bröckeln der Zustimmung. Es finde eine Verlagerung der Optik weg von der gut akzeptierten Idee hin zu den Schwächen der Vorlage statt, heisst es in der Analyse der Umfrageergebnisse. Ein Rückgang von 12 Prozentpunkten beim Ja innerhalb eines knappen Monats sei ausserordentlich hoch. Die Meinungsbildung sei allerdings erst mittelmässig fortgeschritten. Somit bleibe Spielraum.