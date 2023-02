Auch kennt das Pharmageschäft andere Risiken. Rechtsfälle und Klagen wegen Nebenwirkungen können allen Herstellern ins Haus stehen. Roche bedient zwar weniger einen Massenmarkt als andere Pharmahersteller, doch sicher vor einem juristischen und reputationsrelevanten Problem ist der Konzern genau so wenig wie die grossen Branchennamen in Europa oder der englischsprachigen Welt. Warum als Familienmitglied an einer Firma festhalten, die beispielsweise in einen Medikamentenskandal verwickelt ist?