Er habe, sagt er zur Begründung, die Transformation vorangetrieben und den Weg für die kommenden Jahre geebnet. Es gibt zwar auch kritische Stimmen. Etwa zur stark gewachsenen Summe an Goodwill in der Bilanz, ausgelöst vor allem durch Zukäufe von Firmen in der Digitalsparte Digital Services, geführt von Nicole Burth, die Cirillo geholt hat. Das Ganze liege deutlich hinter den Businessplänen, und «da dürfte bald ein grösserer Abschreiber fällig sein», sagt ein Insider, womöglich eine höhere zweistellige Millionensumme.