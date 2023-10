Nach Angaben von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen sieht sich der Konzern derzeit in Afrika nach Zukäufen um. Adnoc plane Investitionen in Flüssigerdgas-(LNG)-Anlagen und prüfe den Kauf eines zehnprozentigen Anteils von am milliardenschweren Erdgasprojekt im Rovuma-Becken vor der Küste Mosambiks, sagten die Insider der Nachrichtenagentur Reuters. In einem schriftlichen Statement erklärte Adnoc dazu, man verfolge ausgewählte Möglichkeiten in den Bereichen erneuerbare Energien, Gas, Petrochemie und LNG. Mögliche Übernahmeziele nannte der Konzern nicht. Von Portugals Galp als möglichem Verkäufer war keine Stellungnahme zu erhalten.