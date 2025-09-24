Der Experte schreibt, der Rückversicherer habe in den letzten Jahren die Profitabilität stabilisiert und seine Ergebnisqualität verbessert, allerdings rechne er innerhalb der Branche mit einer deutlich rückläufigen Preisentwicklung im kommenden Jahr. Dies dürfte sich verstärken, sollte die Hurrikan-Saison ruhig bleiben. Zudem zeige sich Swiss Re zunehmend zurückhaltend bei der Gewinnanrechnung, so der Analyst weiter.