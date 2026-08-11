Aci-7104 ist ein aktiver Impfstoff, der das Immunsystem dazu bringen soll, krankhaft verklumpte Alpha-Synuclein-Proteine im Gehirn zu bekämpfen, die als Auslöser von Parkinson gelten. In der Vacsyn-Studie hatte sich der Wirkstoff als sicher und verträglich erwiesen und bei allen Studienteilnehmern eine Immunantwort ausgelöst.