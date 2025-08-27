Wegen der aktuellen Zollsituation nimmt Accelleron die Prognose für die EBITA-Marge im Gesamtjahr um 1 Prozentpunkt zurück. Sie soll demnach im Bereich von 24 bis 25 Prozent zu liegen kommen. Bestätigt wird hingegen die erst im Juli deutlich nach oben revidierte Umsatzprognose. So wird für 2025 mit einem Umsatzwachstum im Bereich von 16 bis 19 Prozent auf rund 1,2 Milliarden gerechnet.