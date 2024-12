Die Schiffsbesitzer stünden derzeit aber vor einem Dilemma. Sollten sie mit LNG eine Lösung wählen, die jetzt funktioniere, aber vielleicht in fünfzehn Jahren nicht mehr richtig sei? Oder sollten sie Methanol oder Ammoniak wählen, was in fünfzehn oder zwanzig Jahren vielleicht die richtige Wahl sei, heute aber noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehe? Die Meinungen in der Branche ginge diesbezüglich weit auseinander.