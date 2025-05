Deshalb hätten die Reedereien im letzten Jahr viele neue Kreuzfahrtschiffe bestellt. «Der Ausblick ist also grundsätzlich erfreulich», so Bischofberger. Auch wenn es drei bis vier Jahre dauere, bis die neuen Passagierschiffe fertiggestellt seien. Der Umsatz für Accelleron kommt in der Regel erst, wenn die Schiffe beinahe fertig gebaut sind.