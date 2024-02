«Wir haben natürlich wie versprochen Marktanteile gewonnen. Aber wir haben auch vom guten Umfeld in unseren Märkten profitiert», sagte er gegenüber der Zeitung. Weiterhin erwirtschaftet das Unternehmen rund die Hälfte des Umsatzes im Marinegeschäft und etwa 40 Prozent im Energiesektor. «Beide Märkte haben sich gut entwickelt. In der Handelsschifffahrt hatten wir viel Neugeschäft aufgrund des grossen Auftragsbestandes der Werften», so Bischofberger.