Accelleron hat erstmals nach der Abspaltung von ABB und dem Börsengang im vergangenen Oktober eigenständige Halbjahreszahlen vorgelegt. So stieg der Umsatz um 17,1 Prozent auf 448,6 Millionen US-Dollar, wie der von ABB abgespaltene Turbolader-Spezialist am Dienstag mitteilte. Beim operativen EBITA steht mit 108,0 Millionen ein Plus von 11,6 Prozent, die entsprechende Marge lag bei 24,1 Prozent nach zuvor 25,3 Prozent.