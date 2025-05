Dazu werde das Unternehmen in die im Sommer 2023 übernommene Tochtergesellschaft OMT 80 Millionen US-Dollar investieren. Nebst der Kapazitätserhöhung soll mit diesen 80 Millionen auch ein neues Technologiezentrum gebaut und so die Technologieführerschaft im Bereich Einspritzsysteme gestärkt werden, wie Accelleron am Montag mitteilte. Der Spezialist für die Herstellung von Turboladern sieht in der Kraftstoffeinspritzung eine Schlüsseltechnologie bei der Dekarbonisierung der Schifffahrtindustrie.