Für Accelleron ist die Akquisition "im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich ein wichtiger Meilenstein". Gleichzeitig werde damit ein positiver Schritt in der Wachstumsstrategie als unabhängiges, börsenkotiertes Unternehmen markiert. Accelleron ist bekanntlich nach der Abspaltung von ABB seit vergangenem Oktober an der SIX kotiert.