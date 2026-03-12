Angesichts der starken Ergebnisse will der Verwaltungsrat nun die Dividende um 0,25 Rappen auf 1,50 Franken je Aktie erhöhen. Zudem soll ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 100 Millionen Franken gestartet werden. Dieses soll im zweiten Quartal 2026 beginnen und bis zum zweiten Quartal 2028 laufen.