Auf Weibo, dem chinesischen Pendant zu Twitter, liefen bis Sonntag 130'000 Kommentare zu einem Post der US-Botschaft in Peking ein, der sich um den Schutz frei lebender Giraffen drehte. Viele der Reaktionen hatten mit dem Thema aber gar nichts zu tun. So auch dieser Repost: «Können Sie nicht einige Raketen erübrigen, um die Börse in Shanghai wegzubomben?», schrieb ein User sarkastisch. Der Weibo-Account der US-Botschaft in China «ist zur Klagemauer der chinesischen Kleinanleger geworden», so ein anderer Nutzer. Von der US-Botschaft, die ihren Post am Freitag abgesetzt hatte, war zunächst kein Kommentar zu erhalten.