Auslöser der finanziellen Schwierigkeiten waren Probleme beim Vertrieb der in Indonesien hergestellten Produkte. Achiko ist im Bereich Pharma tätig. Die operativen Probleme in Indonesien seien bedauerlich, heisst es am Montag dazu. Diese könnten sich aber mit der Zeit lösen. Derzeit werde daran gearbeitet, das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte in irgendeiner Form wieder aufzubauen.