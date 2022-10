Achiko habe in der ersten Jahreshälfte in Indonesien einen neuen Verkaufsvertrag für den Corona-Schnelltest Aptamex abgeschlossen, hiess es weiter. Zudem sei die Organisation gestrafft und die Kostenbasis in der Schweiz reduziert worden, während die Verzögerungen in der Rechnungsprüfung die Kapazitäten des Managements beanspruchten.