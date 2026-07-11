Hinter dem Bauprojekt steht die Firma von Akanjis Vater, Abimbola Akanji (63). Der Nati-Star ist Verwaltungsratspräsident der Aktiengesellschaft, seine Frau Melanie (34) ist auch im Verwaltungsrat mit dabei. Der Multimillionär ist daran, einen Teil seines Vermögens in seine Heimat zu investieren. Die «Bilanz» schätzt sein Vermögen auf 20 bis 50 Millionen Franken.