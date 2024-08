Aus diesem Grund hat «Wolfe Research» nach Unternehmen gesucht, die kürzlich ihre Dividenden erhöht haben. Viele Namen sind in defensiven Sektoren beheimatet - solche, bei denen es bei einer Konjunkturabschwächung kaum zu Einbussen bei der Nachfrage und den Gewinnen kommt. Es handelt sich beispielsweise um Versorger oder Hersteller von Basiskonsumgütern. Sie sind in der Regel in der Lage, ihre Gewinne aufrechtzuerhalten, Cash Flow zu generieren und ihre Dividenden kontinuierlich zu steigern.