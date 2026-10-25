Die Analysten von Berenberg halten dagegen und listen den Konzern aus Baden auch unter ihren bevorzugten Schweizer Aktien auf. Investoren unterschätzten die Dauer des Schifffahrtszyklus, das Wachstumspotenzial des Energiegeschäfts und vor allem die Qualität des Service-Geschäfts, heisst es in dem 64-seitigen «Swiss-Stockpicker»-Bericht. Accelleron erwirtschafte inzwischen zwei Drittel des Umsatzes aus Dienstleistungen, wodurch das Unternehmen eher einem erstklassigen Industrieunternehmen mit stetigem Wertzuwachs gleiche als einem zyklischen Ausrüstungsanbieter. Das Kursziel von 94 Franken, flankiert von einem «Buy»-Rating, unterstreicht die Überzeugung der Berenberg-Experten. Sie liegen damit allerdings über dem Konsens, der die Accelleron-Valoren bei 81,67 Franken sehen, wobei auch dieser Wert klar über der aktuellen Notiz liegt.