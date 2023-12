Der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo drang bei Israel erneut auf den Schutz von Zivilisten. Er habe mit dem israelischen Präsidenten Jitzchak Herzog gesprochen und seine Sorge über das Wiederaufflammen der Gewalt zum Ausdruck gebracht, sagte De Croo vor der Presse am Rande des Weltklimagipfels in Dubai. Er habe gegenüber Herzog wiederholt, was er vergangene Woche in Rafah gesagt habe: «Keine Tötung von Zivilisten mehr». De Croo hatte an dem Grenzübergang zwischen Israel und Gaza die Zerstörungen im Palästinensergebiet verurteilt und gesagt, Israel müsse das humanitäre Völkerrecht achten und zivile Opfer vermeiden. Das israelische Aussenministerium hatte daraufhin den belgischen Botschafter in Israel einbestellt. Ein Vertreter Israels erklärte am Freitag, das Militär achte internationales Recht und versuche die Zahl von Todesopfern unter der Zivilbevölkerung zu minimieren.